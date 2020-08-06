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У Нідерландах переповнені пляжі, муніципалітети просять людей не приїжджати

Четвер, 6 серпня 2020, 16:02

Влада кількох муніципалітетів Нідерландів просить мешканців утриматися від поїздок на пляжі, які вже переповнені, і де неможливо забезпечити санітарні вимоги щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Муніципалітет Катвейк, неподалік від Гааги, закликав не приїжджати на переповнений пляж. "Зверніть увагу! Наразі в Катвейку занадто багато людей. Тому ми закликаємо всіх не приїжджати сьогодні до Катвейка", - йдеться у повідомленні в Twitter.

У сусідньому муніципалітеті Нордвейк на входах на пляж були використані додаткові обмежувальні бар’єри, для того, щоб усі тримали достатню відстань.

Влада міста Зандворт попередила, що через скупчення людей важко тримати відстань у півтора метра, що може призвести до небезпечних ситуацій. "Все одно їдете на пляж? Враховуйте заповнені місця для паркування та натовпи у поїзді та на вокзалі. Також це стосується подорожі у зворотний бік", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, число нових випадків коронавірусу в Нідерландах за тиждень з 29 липня по 4 серпня склало 2588, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

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Коронавірус Нідерланди
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