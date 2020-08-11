Сербія розглядає можливість купівлі китайської ЗРК попри заяви США

Сербія розглядає можливість покупки сучасної китайської системи протиповітряної оборони попри попередження США, що така угода може поставити під загрозу наміри балканської країни щодо членства в ЄС.

Таку заяву у вівторок зробив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Вучич сказав, що "ми думали, але ще не закупили" систему FK-3. Це експортна версія китайської зенітної ракетної системи середньої дальності HQ-22 останнього покоління.

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Сербія, яка зміцнює свої збройні сили в основному за рахунок російських літаків і бронетехніки, минулого місяця отримала 6 китайських ударних і розвідувальних безпілотників CH-92A. Так Сербія стала першою європейською країною, яка розгорнула китайські безпілотні літальні апарати.

Посольство США в Белграді заявило, що "закупівля військового і оборонного устаткування - це суверенне рішення країн. Однак уряди повинні розуміти короткострокові і довгострокові ризики і втрати, пов'язані з веденням бізнесу з китайськими компаніями".

"Вибір закупівель повинен відображати заявлену політичну мету Сербії - велику європейську інтеграцію", - йдеться в заяві посольства США.

У відповідь на заяву Вучич сказав, що зенітна ракетна система FK-3 не входить в список санкцій США, і що покупка залежить тільки від фінансових умов угоди.

"Ми приймемо рішення (щодо покупки) як вільна і суверенна країна", - сказав Вучич.