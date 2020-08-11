Сербия рассматривает возможность покупки китайской ЗРК несмотря на заявления США

Сербия рассматривает возможность покупки современной китайской системы противовоздушной обороны несмотря на предупреждение США, что такое соглашение может поставить под угрозу намерения балканской страны относительно членства в ЕС.

Такое заявление во вторник сделал президент Сербии Александр Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Вучич сказал, что "мы думали, но еще не закупили" систему FK-3. Это экспортная версия китайской зенитной ракетной системы средней дальности HQ-22 последнего поколения.

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Сербия, которая укрепляет свои вооруженные силы в основном за счет российских самолетов и бронетехники, в прошлом месяце получила 6 китайских ударных и разведывательных беспилотников CH-92A. Так Сербия стала первой европейской страной, которая развернула китайские беспилотные летательные аппараты.

Посольство США в Белграде заявило, что "закупка военного и оборонного оборудования - это суверенное решение стран. Однако правительства должны понимать краткосрочные и долгосрочные риски и потери, связанные с ведением бизнеса с китайскими компаниями".

"Выбор закупок должен отражать заявленную политическую цель Сербии - большую европейскую интеграцию", - говорится в заявлении посольства США.

В ответ на заявление Вучич сказал, что зенитная ракетная система FK-3 не входит в список санкций США, и покупка зависит только от финансовых условий сделки.

"Мы примем решение (о покупке) как свободная и суверенная страна", - сказал Вучич.