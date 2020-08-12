У США пропонують не призначати першого за 12 років посла в Білорусі після останніх подій

Сенатор США Кріс Мерфі запропонував не призначати посла США у Білорусі у зв’язку з жорстким придушенням протестів Лукашенком після виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Трамп хоче відновити дипломатичні стосунки з Білоруссю. Кандидатура посла очікує погодження Сенатом.

Зараз це було би великою помилкою. Це виглядатиме як згода з репресіями Лукашенка. Сенату варто відкласти це призначення", - написав Кріс Мерфі.

Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.



Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.



The Senate should set aside this nomination. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020

Нагадаємо, минулого року країни домовились про повернення послів до Мінська і Вашингтона, яких не було в столицях з 2008 року.

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У квітні 2020 року президент США Дональд Трамп номінував Джулі Фішер на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Білорусі.

У липні Лукашенко призначив посла Білорусі у США, ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

Третю ніч поспіль у Білорусі продовжилися протести через незгоду з попередніми результатами виборів, попри від'їзд з країни головної суперниці Лукашенка. Люди вийшли на вулиці у Мінську та низці інших міст. Влада заявляє про затримання тисяч протестувальників.