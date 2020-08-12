6000 человек задержаны в Беларуси за три дня протестов
За третью ночь протестов из-за несогласия с результатами выборов в Беларуси задержали более 1000 человек, общее количество задержанных выросло до 6000.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе МВД Беларуси.
"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Министерства здравоохранения, за помощью обратился 51 гражданин", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что травмы различной степени тяжести получили 14 силовиков, некоторые из них госпитализированы.
Таким образом, всего за три дня акций протеста в стране задержали около 6000 человек.
В понедельник МВД сообщало о 3000 задержанных, во вторник, после двух ночей протестов - 2000.
По последней информации, среди задержанных были девять граждан Украины и трое граждан Польши.
Несмотря на выезд из страны главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, в Беларуси третью ночь подряд продолжились протесты в Минске и ряде других городов.
За все дни сотни людей получили ранения, один человек погиб.