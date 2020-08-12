Авария поезда в Шотландии: погиб машинист, вагоны опрокинулись из-за оползня

Машинист поезда, который сошел с рельсов в шотландском Абердиншире, погиб, также есть неподтвержденная информация еще об одном погибшем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Scotsman.

Авария произошла после того, как поезд Inter7City из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня, а затем несколько вагонов перевернулись

На фото с места аварии видно, что один из вагонов лежит в кювете, также видны следы пожара. Ранее сообщалось, что над поездом поднимается дым.

Известно, что в поезде находились 12 человек - шесть пассажиров и шесть сотрудников, об их состоянии пока нет информации.

На место уже прибыли около 30 команд чрезвычайных служб, включая медицинский вертолет.

Оператор железной дороги выясняет причину инцидента.

Вследствие мощных ливней и гроз в последние дни в Шотландии были проблемы с транспортным сообщением, отдельные населенные пункты подтоплены.