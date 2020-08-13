У Додона заперечують поїздку до окупованого Криму, про яку повідомляли ЗМІ

Команда президента Молдови Ігоря Додон стверджує, що він не проводив коротку відпустку у 2020 році в анексованому Криму, попри інформацію "джерел" молдовських ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу поширила речниця Додона Кармена Штерпу.

"Ми шкодуємо, що у публічний простір запустили новий медіафейк про нібито короткий відпочинок Ігоря Додона в Ялті, - йдеться в заяві, текст якої має ЄвроПравда, - ця інформація не відповідає дійсності та була запущена певними політичними опонентами, які спеціалізуються на поширенні фейкових новин".

Примітно, що офіційне повідомлення написане таким чином, щоби уникнути позначення позиції Додона щодо належності Криму Україні. Місце нібито відпочинку згадане як "Ялта (Крим)", без згадок про Україну чи Росію.

Приводом для заяви речниці Додона стала стаття молдовського видання OMEGA. Це видання з посиланням на нібито своє джерело в посольстві Молдови в Російській Федерації, що після нещодавнього візиту до Москви (відбувся на початку серпня) Додон "скористався запрошенням провести короткострокову відпустку в Криму". Співрозмовник видання уточнив, що в Криму Додону була надана вілла в 5-зірковій резиденції "Кримський бриз" в селищі Паркове поблизу Ялти.

Резиденція в анексованому Криму, як стверджувалося, є елітним об'єктом російського газового монополіста "Газпрому". На час відпочинку Додону нібито надали особистого кухаря та окремий персонал. Втім, жодних підтверджень своєї інформації видання не навело.

Одна із вілл резиденції "Кримський бриз"

Варто зауважити, що сайт Omega у Молдові вважають антипрезидентськими. Він має небездоганну репутацію у журналістському середовищі. Вважають, що він пов'язаний з одіозним бізнесменом та політиком Ренато Усатим, конкурентом Додона на лівому фланзі.

У пресслужбі президента нагадали, що раніше вже позивалися на цей сайт через поширення недостовірної інформації.

Нагадаємо, раніше Додон заявляв, що Молдова не має наміру визнавати анексію Криму через необхідність вибудовування дружніх відносин з Україною і вирішення проблеми Придністров'я.

Додон був з візитом у Москві 4 серпня, в цей же день повідомлялося, що до Криму прилітав літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна.

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