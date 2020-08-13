У Додона отрицают поездку в оккупированный Крым, о которой сообщали СМИ

Команда президента Молдовы Игоря Додона утверждает, что он не проводил короткий отпуск в 2020 году в анексованому Крыму, несмотря на информацию "источников" молдавских СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу распространила пресс-секретарь Додона Кармена Штерпа.

"Мы сожалеем, что в публичное пространство запустили новый медиафейк о якобы коротком отдыхе Игоря Додона в Ялте, - говорится в заявлении, текст которого есть у Европравды, - эта информация не соответствует действительности и была запущена определенными политическими оппонентами, которые специализируются на распространении фейковых новостей".

Примечательно, что официальное сообщение написано таким образом, чтобы избежать обозначения позиции Додона относительно принадлежности Крыма Украине. Место якобы отдыха упомянуто как "Ялта (Крым)", без упоминаний об Украине или России.

Поводом для заявления пресс-секретаря Додона стала статья молдавского издания OMEGA. Это издание со ссылкой на якобы свой источник в посольстве Молдовы в Российской Федерации сообщило, что после недавнего визита в Москву (состоялся в начале августа) Додон "воспользовался приглашением провести краткосрочный отпуск в Крыму". Собеседник издания уточнил, что в Крыму Додону была предоставлена вилла в 5-звездной резиденции "Крымский бриз" в поселке Парковое вблизи Ялты.

Резиденция в аннексированном Крыму, как утверждалось, является элитным объектом российского газового монополиста "Газпрома". На время отдыха Додону якобы предоставили личного повара и отдельный персонал. Впрочем, никаких подтверждений своей информации издание не привело.

Одна из вилл резиденции "Крымский бриз"

Стоит заметить, что сайт Omega в Молдове считают антипрезидентскими. Он имеет небезупречную репутацию в журналистской среде. Считают, что он связан с одиозным бизнесменом и политиком Ренато Усатым, конкурентом Додона на левом фланге.

В прессслужбе президента напомнили, что ранее уже судились с этим сайтом из-за распространения недостоверной информации.

Напомним, ранее Додон заявлял, что Молдова не намерена признавать аннексию Крыма из-за необходимости выстраивания дружественных отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья.

Додон был с визитом в Москве 4 августа, в этот же день сообщалось, что в Крым прилетал самолет из авиапарка президента России Владимира Путина.