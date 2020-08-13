"Тривожний тренд": у Німеччині за добу майже півтори тисячі нових випадків коронавірусу

За останні 24 години у Німеччині зарейстрували 1445 нових випадків коронавірусу – цей показник перевищує тисячу другий день поспіль.

Такими є останні дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Зараз загальне число випадків коронавірусу становить 219 964. Кількість померлих зросла на чотири і склала 9211 осіб.

У середу інститут повідомив про 1226 нових інфекцій протягом одного дня, що було найвищим показником з травня.

"Ця тенденція викликає занепокоєння. Подальшого погіршення ситуації слід уникати за всяку ціну", - заявили в інституті. "

В даний час особливо постраждали Північний Рейн-Вестфалія і Гамбург, де спостерігається значне зростання числа нових випадків.

Нагадаємо, у Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".