"Тревожный тренд": в Германии за сутки почти полторы тысячи новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Германии зарегистрировали 1445 новых случаев коронавируса – этот показатель превышает тысячу второй день подряд.

Таковы последние данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Сейчас общее число случаев коронавируса составляет 219 964. Количество умерших возросло на четыре и составило 9211 человек.

В среду институт сообщил о 1226 новых инфекциях в течение одного дня, что было самым высоким показателем с мая.

"Эта тенденция вызывает беспокойство. Дальнейшего ухудшения ситуации следует избегать любой ценой", - заявили в институте. "

В настоящее время особенно пострадали Северный Рейн-Вестфалия и Гамбург, где наблюдается значительный рост числа новых случаев.

Напомним, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".