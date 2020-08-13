Франція посилить військову присутність у східному Середземномор'ї через Туреччину

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить свою військову присутність у східному Середземномор'ї, закликавши Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах, що посилило напруженість у відносинах з Грецією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Французький лідер висловив стурбованість "односторонньою" розвідкою Туреччини в телефонній розмові з прем'єр-міністром Греції Киріакосом Міцотакісом. Він додав, що розвідка повинна "припинитися, щоб дозволити мирний діалог" між сусідніми державами-членами НАТО.

Протистояння поглибилося на цьому тижні з прибуттям турецького сейсмічного дослідницького судна Oruc Reis в спірний район Середземного моря в супроводі військових кораблів.

Франція "тимчасово посилить" свою військову присутність, йдеться в заяві Макрона, щоб "стежити за ситуацією в регіоні і відзначити свою рішучість дотримуватися міжнародного права".

Минулого місяця Макрон закликав ЄС ввести санкції проти Туреччини за те, що він назвав "порушеннями" суверенітету Греції і Кіпру над їх територіальними водами. Відносини між Парижем і Анкарою також зіпсувалися через конфлікт в Лівії.

Минулого тижня Туреччина також оголосила, що в понеділок і вівторок проведе військові навчання в східному Середземномор'ї, в районі на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.

Греція у відповідь заявила, що її військові перебувають у стані підвищеної готовності. Міцотакіс скликав урядову раду національної безпеки.