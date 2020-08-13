Франция усилит военное присутствие в восточном Средиземноморье из-за Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна увеличит свое военное присутствие в восточном Средиземноморье, призвав Турцию прекратить разведку нефти и газа в спорных водах, что усилило напряженность в отношениях с Грецией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Французский лидер выразил обеспокоенность "односторонней" разведкой Турции в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он добавил, что разведка должна "прекратиться, чтобы позволить мирный диалог" между соседними государствами-членами НАТО.

Противостояние углубилось на этой неделе с прибытием турецкого сейсмического исследовательского судна Oruc Reis в спорный район Средиземного моря в сопровождении военных кораблей.

Франция "временно усилит" свое военное присутствие, говорится в заявлении Макрона, чтобы "следить за ситуацией в регионе и отметить свою решимость придерживаться международного права".

В прошлом месяце Макрон призвал ЕС ввести санкции против Турции за то, что он назвал "нарушениями" суверенитета Греции и Кипра над их территориальными водами. Отношения между Парижем и Анкарой также испортились из-за конфликта в Ливии.

На прошлой неделе Турция также объявила, что в понедельник и вторник проведет военные учения в восточном Средиземноморье, в районе северо-западнее турецкого побережья между Турцией и греческим островом Родос.

Греция в ответ заявила, что ее военные находятся в состоянии повышенной готовности. Мицотакис созвал правительственный совет национальной безопасности.