Коронавірус: антитіла виявили у 6% мешканців Англії

6% населення Англії могло бути інфіковане коронавірусом.

Про це свідчать результати дослідження Imperial College London, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У дослідженні було залучено понад 100 000 добровольців, які протестували себе на антитіла між 20 червня та 13 липня.

При цьому рівень антитіл відрізняється від місця проживання. Зокрема, антитіла виявили у 13% мешканців Лондона, в той час як на південному заході Англії лише 3% людей продемонстрували позитивні результати.

Найбільше позитивних результатів виявили у віковій групі від 18 до 34 років (8%), найменше – у групі старше 65 років (3%).

Майже у всіх із підтвердженим випадком коронавірусу було виявлено антитіла (96%).

Дослідження буде повторено восени, планується, що в ньому візьмуть участь 200 000 людей.

Як повідомлялося, 10 серпня у Британії вперше з кінця червня за добу зареєстрували більше 1000 нових заражень коронавірусом.