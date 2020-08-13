Коронавирус: антитела обнаружили у 6% жителей Англии

6% населения Англии могло быть инфицировано коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Imperial College London, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

К исследованию было привлечено более 100 000 добровольцев, которые протестировали себя на антитела между 20 июне и 13 июля.

При этом уровень антител отличается в зависимости от места жительства. В частности, антитела обнаружили у 13% жителей Лондона, в то время как на юго-западе Англии только 3% людей продемонстрировали положительные результаты.

Больше всего положительных результатов обнаружили в возрастной группе от 18 до 34 лет (8%), наименьшее - в группе старше 65 лет (3%).

Почти у всех с подтвержденным случаем коронавируса были антитела (96%).

Исследование повторят осенью, планируется, что в нем примут участие 200 000 человек.

Как сообщалось, 10 августа в Великобритании впервые с конца июня в сутки зарегистрировали более 1000 новых заражений коронавирусом.