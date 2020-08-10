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У Британії вперше з кінця червня - понад 1000 нових хворих за добу

Понеділок, 10 серпня 2020, 10:14

У Британії вперше з кінця червня за добу зареєстрували більше 1000 нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту. 

За останню добу у Британії зареєстрували 1062 нових хворих, 8 пацієнтів померли. 

Останній раз кількість заражень перевищувала 1000 осіб 26 червня і відтоді зазвичай була меншою 800. 

Загальна кількість заражень з початку епідемії зросла до 310 825, померлих - до 46 574.

Нагадаємо, наприкінці липня у Британії відклали заплановане послаблення коронавірусних обмежень на два тижні, а з 8 серпня запровадили масковий режим у всіх закритих громадських просторах. 

У кількох районах країни запровадили локальний карантин через зростання кількості заражень. Так, у Великому Манчестері, східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркширу людям з різних домогосподарств заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів.

Обмеження посилили також в Абердіні у Шотландії.

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Велика Британія Коронавірус Карантин
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