МЗС: у Бресті затримали протестувальника-українця

Міністерство закордонних справ України повідомило про затримання у Бресті українського громадянина, який брав участь у протестах.

Про це МЗС проінформувало 13 серпня пообіді, повідомляє "Європейська правда".

"12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи. Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО", - розповіли у міністерстві.

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Найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги.

Українські дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб, додали в МЗС.

У середу глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що зараз відомо про трьох затриманих українців у Білорусі - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину. Про місце їхнього перебування нічого не відомо.

Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Загальна кількість затриманих під час протестів у Білорусі становить вже близько 7 тисяч осіб.