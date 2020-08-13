МИД: в Бресте задержали протестующего-украинца

Министерство иностранных дел Украины сообщило о задержании в Бресте украинского гражданина, который участвовал в протестах.

Об этом МИД проинформировал 13 августа, сообщает "Европейская правда".

"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО", - рассказали в министерстве.

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В ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.

Украинские дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших, добавили в МИД.

В среду глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас известно о трех задержанных украинцах в Беларуси - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. О месте их пребывания ничего не известно.

Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Общее количество задержанных во время протестов в Беларуси составляет уже около 7000 человек.