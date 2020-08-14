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Трьох поляків, затриманих у Білорусі, відпустили

П'ятниця, 14 серпня 2020, 09:33

Трьох громадян Польщі, затриманих у дні протестів у Білорусі, відпустили. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це пізно ввечері у четвер повідомив заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач.

"Троє затриманих у Білорусі польських громадян звільнені. Дякую нашим дипломатам і консулам за їхню роботу", - написав він.

Студенти Вітольд Добровольський та Каспер Сєніцький, яких затримали у Мінську 9 серпня, змогли вийти на волю у четвер. За словами Добровольського, їх затримали невдовзі після виходу з ресторану, вони встигли відійти на кілька десятків метрів від закладу. 

Під час затримання та опісля хлопців разом з рештою затриманих били кийками. Перші 15 годин їх утримували у якомусь приміщенні, схожому на спортзал, з близько 300 інших людей, потім перевезли до відділку у місті Жодино, де вони і залишалися наступні дні.Там їх вже не били і почали давати воду та їжу, але в кімнаті на 6 людей знаходилися 24 затриманих. 

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Суду над ними не було, схоже, через відсутність перекладача з польської, і їх відпустили через 72 години після арешту. 

Ще один затриманий, ім’я якого не вказують, поки не давав коментарів.

Нагадаємо, під час протестів  у Білорусі затримали також щонайменше чотирьох громадян України

Вночі 14 серпня з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих у Мінську протягом 9-12 серпня.

Затримані після звільнення розповіли про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод. 

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