Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі у вересні

Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі для перемовин про примирення 2 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл у своєму Twitter.

"Ми раді оголосити, що лідери Косова та Сербії зустрінуться у Білому домі для перемовин 2-го вересня", - написав він.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC