Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чехії затримали російського дипломата за незаконну закупівлю боєприпасів

Кабмін знову змінив COVID-правила перетину кордону України

Українських правозахисників, затриманих у Мінську, звільнили

24 держави ЄС підписали ноту проти втручання США в побудову "Північного потоку-2"






Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі у вересні

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:44

Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі для перемовин про примирення 2 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл у своєму Twitter.

"Ми раді оголосити, що лідери Косова та Сербії зустрінуться у Білому домі для перемовин 2-го вересня", - написав він.

Перед цим зустріч планувалася на 27 червня, але зірвалася у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах проти президента Косова Хашима Тачі та ексспікера парламенту Косова Кадрі Веселі.

Прем'єр Косова Авдулла Хоті після цього повідомив, що змушений повернутися в країну для вирішення ситуації та не зможе бути присутнім у Вашингтоні.

Після цього президент Сербії Александар Вучич та Авдулла Хоті зустрічалися в Брюсселі 16 липня за посередництва посланця ЄС Мирослава Лайчака. Ця зустріч стала першою після 20 місяців перерви.

Лайчак, який є посередником у переговорах, сказав, що обидві сторони зосередилися на питаннях зниклих безвісти і переміщених осіб, а також на економічному співробітництві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Косово США
powered by lun.ua