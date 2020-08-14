Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі у вересні
Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі для перемовин про примирення 2 вересня.
Як пише "Європейська правда", про це оголосив спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл у своєму Twitter.
"Ми раді оголосити, що лідери Косова та Сербії зустрінуться у Білому домі для перемовин 2-го вересня", - написав він.
We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 14, 2020
Перед цим зустріч планувалася на 27 червня, але зірвалася у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах проти президента Косова Хашима Тачі та ексспікера парламенту Косова Кадрі Веселі.
Прем'єр Косова Авдулла Хоті після цього повідомив, що змушений повернутися в країну для вирішення ситуації та не зможе бути присутнім у Вашингтоні.
Після цього президент Сербії Александар Вучич та Авдулла Хоті зустрічалися в Брюсселі 16 липня за посередництва посланця ЄС Мирослава Лайчака. Ця зустріч стала першою після 20 місяців перерви.
Лайчак, який є посередником у переговорах, сказав, що обидві сторони зосередилися на питаннях зниклих безвісти і переміщених осіб, а також на економічному співробітництві.