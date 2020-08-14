Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі у вересні

Лідери Сербії та Косова зустрінуться у Білому домі для перемовин про примирення 2 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл у своєму Twitter.

"Ми раді оголосити, що лідери Косова та Сербії зустрінуться у Білому домі для перемовин 2-го вересня", - написав він.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC — Richard Grenell (@RichardGrenell) August 14, 2020

Перед цим зустріч планувалася на 27 червня, але зірвалася у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах проти президента Косова Хашима Тачі та ексспікера парламенту Косова Кадрі Веселі.

Прем'єр Косова Авдулла Хоті після цього повідомив, що змушений повернутися в країну для вирішення ситуації та не зможе бути присутнім у Вашингтоні.

Після цього президент Сербії Александар Вучич та Авдулла Хоті зустрічалися в Брюсселі 16 липня за посередництва посланця ЄС Мирослава Лайчака. Ця зустріч стала першою після 20 місяців перерви.

Лайчак, який є посередником у переговорах, сказав, що обидві сторони зосередилися на питаннях зниклих безвісти і переміщених осіб, а також на економічному співробітництві.