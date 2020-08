Лидеры Сербии и Косово встретятся в Белом доме в сентябре

Лидеры Сербии и Косово встретятся в Белом доме для переговоров о примирении 2 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил специальный посланник США по переговорам Ричард Гренелл в своем Twitter.

"Мы рады объявить, что лидеры Косово и Сербии встретятся в Белом доме для переговоров 2 сентября", - написал он.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC