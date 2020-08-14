Лидеры Сербии и Косово встретятся в Белом доме в сентябре

Лидеры Сербии и Косово встретятся в Белом доме для переговоров о примирении 2 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил специальный посланник США по переговорам Ричард Гренелл в своем Twitter.

"Мы рады объявить, что лидеры Косово и Сербии встретятся в Белом доме для переговоров 2 сентября", - написал он.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC — Richard Grenell (@RichardGrenell) August 14, 2020

Перед этим встреча планировалась на 27 июня, но сорвалась в связи с обвинениями в военных преступлениях против президента Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Косово Кадри Весели.

Премьер Косово Авдулла Хоти после этого сообщил, что вынужден вернуться в страну и не сможет присутствовать в Вашингтоне.

После этого президент Сербии Александар Вучич и Авдулла Хоти встречались в Брюсселе 16 июля при посредничестве посланника ЕС Мирослава Лайчака. Эта встреча стала первой после 20 месяцев перерыва.

Лайчак, который является посредником в переговорах, сказал, что обе стороны сосредоточились на вопросах пропавших без вести и перемещенных лиц, а также на экономическом сотрудничестве.