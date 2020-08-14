Британія закупить ще 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу

Британія підписала попередню угоду про закупівлю ще 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Це вакцина від бельгійської фармкомпанії Janssen та американської Novavax.

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Загальна кількість законтрактованих Британією вакцин зросла до 340 млн доз від 6 різних компаній.

Це 100 млн доз вакцини, розробленої AstraZeneca при Університеті Оксфорду, по 60 млн доз вакцини від Valneva, GSK/Sanofi та Novavax, та по 30 млн доз від компаній Janssen та BioNTech/Pfizer.

Цього потенційно достатньо для того, щоб кожен мешканець Британії отримав 5 доз. Більшість вакцин передбачають введення двох доз.

Закуповуючи вакцини від різних виробників, таким чином сподіваються отримати принаймні одну, яка успішно пройде усі стадії випробувань.

Нагадаємо, Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу, що розробляється компанією Sanofi-GSK. Перемовини ведуться і з іншими розробниками.

Ще раніше, у червні, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca.

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