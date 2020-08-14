Великобритания закупит еще 90 млн доз будущей вакцины от коронавируса

Великобритания подписала предварительное соглашение о закупке еще 90 млн доз будущей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Это вакцина от бельгийской фармкомпании Janssen и американской Novavax.

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Общее количество законтрактованных Британией вакцин выросло до 340 млн доз от шести различных компаний.

Это 100 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca при Университете Оксфорда, по 60 млн доз вакцины от Valneva, GSK/Sanofi и Novavax, и по 30 млн доз компаний Janssen и BioNTech/Pfizer.

Этого потенциально достаточно для того, чтобы каждый житель Британии получил пять доз. Большинство вакцин предусматривают введение двух доз.

Закупая вакцины от разных производителей, таким образом надеются получить по крайней мере одну, которая успешно пройдет все стадии испытаний.

Напомним, Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, разрабатываемая компанией Sanofi-GSK. Переговоры ведутся и с другими разработчиками.

Еще раньше, в июне, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 млн доз вакцин от коронавируса. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.

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