ЄС вимагає від Білорусі припинити насильство і звільнити решту затриманих

Європейський союз вимагає від Білорусі припинити насильство проти учасників акцій протесту і звільнити всіх затриманих, які ще перебувають під арештом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Європейської Служби зовнішніх дій з питань зовнішніх справ та політики безпеки Набіла Массралі.

"Жахливі зображення / повідомлення вказують на нелюдське поводження і тортури затриманих демонстрантів", - написала Массралі у Twitter.

#Belarus Harrowing images/reports point to inhumane treatment & torture of detained protesters.



Authorities must:

⚪️Stop all violence

🔴Release all remaining detainees

⚪️Investigate thoroughly & transparently

🔴Hold perpetrators to account



EU FMs to discuss Belarus situ this pm — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) August 14, 2020

Вона також вказала на необхідність провести ретельне і прозоре розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Сьогодні стало відомо, що українських правозахисників, затриманих у Мінську, звільнили, вони перебувають на території посольства.

Нагадаємо, 14 серпня працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили страйки, а також проводять мітинги і збори проти фальсифікації виборів і насильства силовиків.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове відеозвернення, в якому закликала мерів білоруських міст виступити організаторами мирних масових акцій у найближчі вихідні.

Як відомо, Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону.

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