ЄС вимагає від Білорусі припинити насильство і звільнити решту затриманих

Європейський союз вимагає від Білорусі припинити насильство проти учасників акцій протесту і звільнити всіх затриманих, які ще перебувають під арештом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Європейської Служби зовнішніх дій з питань зовнішніх справ та політики безпеки Набіла Массралі.

"Жахливі зображення / повідомлення вказують на нелюдське поводження і тортури затриманих демонстрантів", - написала Массралі у Twitter.

#Belarus Harrowing images/reports point to inhumane treatment & torture of detained protesters.



Authorities must:

⚪️Stop all violence

🔴Release all remaining detainees

⚪️Investigate thoroughly & transparently

🔴Hold perpetrators to account



EU FMs to discuss Belarus situ this pm