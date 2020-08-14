Українських правозахисників, затриманих у Мінську, звільнили, вони на території посольства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів", - написав він.

Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2020

Оновлено: згодом президент Володимир Зеленський заявив, що досягли згоди про звільнення також Оксани Альошиної - третьої з щонайменш чотирьох затриманих українців. Ведуться перемовини для звільнення ще одного українця — Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі Бреста, повідомляє "Інтерфакс Україна".

Нагадаємо, волонтерів та правозахисників Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва затримали у Мінську біля площі Перемоги 12 серпня, формально - за роботу без акредитації. До того Реуцький знімав на телефон затримання іншого перехожого хлопця в тому ж місці. Це і могло стати приводом для затримання українців, припускає членкиня правління благодійної організації "Восток SOS" Олександра Дворецька.

За місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі. Ще вчора увечері українським дипломатам не було відомо про місце перебування затриманих.

Реуцькому та Васильєву висунули звинувачення у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "Масові заворушення", за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Реуцький та Васильєв - серед щонайменш чотирьох громадян України, про яких відомо дипломатам. Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін повідомляв, що один з українців, затриманих у Білорусі, сьогодні сплатить штраф і після цього зможе повернутися додому. Він не уточнював, про кого з чотирьох йдеться.

Загалом за 4 дні протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч осіб.