ЕС требует от Беларуси прекратить насилие и освободить остальных задержанных
Европейский Союз требует от Беларуси прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех задержанных, которые еще находятся под арестом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Массрали.
"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных демонстрантов", - написала Массрали в Twitter.
#Belarus Harrowing images/reports point to inhumane treatment & torture of detained protesters.— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) August 14, 2020
Authorities must:
⚪️Stop all violence
🔴Release all remaining detainees
⚪️Investigate thoroughly & transparently
🔴Hold perpetrators to account
EU FMs to discuss Belarus situ this pm
Она также указала на необходимость провести тщательное и прозрачное расследование и привлечь виновных к ответственности.
Сегодня стало известно, что украинских правозащитников, задержанных в Минске, освободили, они находятся на территории посольства.
Напомним, 14 августа работники многих предприятий Беларуси объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов выступить организаторами мирных массовых акций в ближайшие выходные.
Как известно, Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.
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