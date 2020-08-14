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ЕС требует от Беларуси прекратить насилие и освободить остальных задержанных

Пятница, 14 августа 2020, 12:56

Европейский Союз требует от Беларуси прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех задержанных, которые еще находятся под арестом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Массрали.

"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных демонстрантов", - написала Массрали в Twitter.

Она также указала на необходимость провести тщательное и прозрачное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Сегодня стало известно, что украинских правозащитников, задержанных в Минске, освободили, они находятся на территории посольства.

Напомним, 14 августа работники многих предприятий Беларуси объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов выступить организаторами мирных массовых акций в ближайшие выходные.

Как известно, Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

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