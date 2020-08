ЕС требует от Беларуси прекратить насилие и освободить остальных задержанных

Европейский Союз требует от Беларуси прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех задержанных, которые еще находятся под арестом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Массрали.

"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных демонстрантов", - написала Массрали в Twitter.

#Belarus Harrowing images/reports point to inhumane treatment & torture of detained protesters.



Authorities must:

⚪️Stop all violence

🔴Release all remaining detainees

⚪️Investigate thoroughly & transparently

🔴Hold perpetrators to account



EU FMs to discuss Belarus situ this pm