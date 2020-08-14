Президентка Єврокомісії очікує санкцій ЄС проти Білорусі
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою підтримку запровадженню санкцій проти посадових осіб у Білорусі, причетних до порушень прав людини та демократичних свобод.
Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.
"Нам необхідні додаткові санкції проти тих, хто порушував демократичні цінності чи права людини у Білорусі.
Я переконана, що сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС продемонструє нашу потужну підтримку прав людини у Білорусі, фундаментальних свобод та демократії", - написала вона.
We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020
I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.
Нагадаємо, сьогодні пообіді має відбутися позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів.
Анонсуючи зустріч, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що на ній обговорюватимуть термінові питання, пов'язані з ситуацією у Східному Середземномор'ї, президентськими виборами у Білорусі та останніми подіями у Лівані.
Як вже повідомлялося, за 4 дні протестів у Білорусі через незгоду людей з попередніми результатами президентських виборів було затримано близько 7 тисяч осіб. Сотні людей отримали травми, щонайменш двоє людей загинули.
Вночі 14 серпня з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих у Мінську протягом 9-12 серпня. Затримані після звільнення розповіли про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод.
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