Президентка Єврокомісії очікує санкцій ЄС проти Білорусі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою підтримку запровадженню санкцій проти посадових осіб у Білорусі, причетних до порушень прав людини та демократичних свобод.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Нам необхідні додаткові санкції проти тих, хто порушував демократичні цінності чи права людини у Білорусі.

Я переконана, що сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС продемонструє нашу потужну підтримку прав людини у Білорусі, фундаментальних свобод та демократії", - написала вона.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.