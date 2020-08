Президент Еврокомиссии ожидает санкций ЕС против Беларуси

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою поддержку введению санкций против должностных лиц в Беларуси, причастных к нарушениям прав человека и демократических свобод.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Нам необходимы дополнительные санкции против тех, кто нарушал демократические ценности или права человека в Беларуси.

Я убеждена, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел стран ЕС продемонстрирует нашу мощную поддержку прав человека в Беларуси, фундаментальных свобод и демократии", - написала она.

