Президент Еврокомиссии ожидает санкций ЕС против Беларуси

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою поддержку введению санкций против должностных лиц в Беларуси, причастных к нарушениям прав человека и демократических свобод.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Нам необходимы дополнительные санкции против тех, кто нарушал демократические ценности или права человека в Беларуси.

Я убеждена, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел стран ЕС продемонстрирует нашу мощную поддержку прав человека в Беларуси, фундаментальных свобод и демократии", - написала она.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

Напомним, сегодня после обеда должна состояться внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов.

Анонсируя встречу, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что на ней будут обсуждать срочные вопросы, связанные с ситуацией в Восточном Средиземноморье, президентскими выборами в Беларуси и последними событиями в Ливане.

Как уже сообщалось, за четыре дня протестов в Беларуси из-за несогласия людей с предварительными результатами президентских выборов были задержаны около 7000 человек. Сотни людей получили травмы, не менее двух протестующих погибли.

Ночью 14 августа из Жодинского СИЗО и минского изолятора начали выпускать задержанных в Минске в течение 9-12 августа. Задержанные после освобождения рассказали об избиениях, издевательствах, отказе в медицинской помощи, холоде и голоде.

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