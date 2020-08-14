Мадрид почне вибіркове тестування мешканців на тлі зростання кількості заражень
Регіон Мадриду почне вибірково тестувати населення у декількох муніципалітетах.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це оголосив міністр охорони здоров’я.
Вибіркове тестування проведуть серед населення віком від 15 о 49 років у 6 муніципалітетах, де особливо високі показники зараження. Щодня 1000 мешканців регіону, випадково обрані з бази даних, отримуватимуть SMS-повідомлення із запрошенням здати тест.
Таким чином сподіваються виявити більше безсимптомних хворих, які можуть поширювати вірус, не знаючи про це.
Під час "першої хвилі", Мадрид став епіцентром епідемії в Іспанії. На цей регіон припадає 15 000 смертей з усіх 28, 6 тисяч загиблих від відрусу в країні.
Останні 15 днів у Мадриді постійно зростає щоденна кількість нових заражень та госпіталізованих пацієнтів.
Ситуація в Іспанії загалом також погіршується. Після в середньому 300-400 нових хворих за добу протягом червня і половини липня, почалося стрімке зростання.
Вже більше двох тижнів в країні щодня реєструють по кілька тисяч нових заражень.