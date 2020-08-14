До Латвії прибула перша постійна група флоту НАТО

До Латвії прибула перша постійна військово-морська група НАТО (SNMG1).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється в офіційному Twitter Збройних сил Латвії.

Кораблі групи - португальський фрегат Corte Real та канадський Toronto - перебуватимуть у порту Риги протягом серпня, забезпечуючи присутність НАТО у Балтійському морі.

Нагадаємо, в середині липня до Латвії прибула чергова ротація американських військових та 10 вертольотів Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve. Вони залишатимуться в країні 9 місяців.

Нещодавно міністри закордонних справ країн Балтії заявляли, що підтримують присутність американських військ в Європі і готові приймати у себе американських союзників на постійній основі.

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