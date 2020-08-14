Президент Литви не вважає Лукашенка легітимним главою Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Александр Лукашенко не може вважатися законним президентом Білорусі, і що нормальні відносини з країною не відновляться, доки там не пройдуть вільні вибори.

Про це він розповів у інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що ми не можемо називати пана Лукашенка законним (президентом), оскільки в Білорусі не було вільних, демократичних виборів", - сказав литовський лідер.

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Він додав, що "абсолютно необхідною умовою для нормальних відносин з Білоруссю є вільні вибори".

У середу Науседа виступив з планом врегулювання ситуації в Білорусі, який підтримали Латвія, Естонія і Польща. Пропозиція включає деескалацію насильства, звільнення всіх політичних в'язнів і діалог між режимом Лукашенка і членами опозиції та громадськості.

"Білоруська влада повинна зрозуміти, що інших можливостей привести ситуацію в порядок немає", - сказав Науседа.

Він зазначив, що Лукашенко ще не відповів на пропозицію.

Міністри закордонних справ Євросоюзу повинні провести в п'ятницю відеоконференцію, і Білорусь буде однією з тем на порядку денному з розглядом можливості введення санкцій.

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