Президент Литвы не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, и нормальные отношения со страной не восстановятся, пока там не пройдут свободные выборы.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы не можем называть господина Лукашенко законным (президентом), поскольку в Беларуси не было свободных, демократических выборов", - сказал литовский лидер.

Читайте также ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов

Он добавил, что "абсолютно необходимым условием для нормальных отношений с Беларусью являются свободные выборы".

В среду Науседа выступил с планом урегулирования ситуации в Беларуси, который поддержали Латвия, Эстония и Польша. Предложение включает деэскалацию насилия, освобождение всех политических заключенных и диалог между режимом Лукашенко и членами оппозиции и общественности.

"Белорусская власть должна понять, что других возможностей привести ситуацию в порядок нет", - сказал Науседа.

Он отметил, что Лукашенко еще не ответил на предложение.

Министры иностранных дел Евросоюза должны провести в пятницу видеоконференцию, и Беларусь будет одной из тем на повестке дня с рассмотрением возможности введения санкций.

Читайте подробнее: От фальсификаций до роли России: девять вопросов и ответов о протестах в Беларуси