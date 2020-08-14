ЦВК Білорусі оголосила Лукашенка переможцем виборів

Центрвиборчком Білорусі оголосив офіційні результати президентських виборів, згідно з якими абсолютну перемогу отримав чинний президент Александр Лукашенко.

Як пише "Європейська правда", оголошення про це з'явилося на офіційному сайті.

"14 серпня відбулося засідання Центральної комісії Республіки Білорусь щодо виборів та проведення республіканських референдумів щодо підбиття підсумків виборів президента Республіки Білорусь.

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Рішенням комісії затверджені результати виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Александр Лукашенко", - зазначають у повідомленні.

За офіційними результатами, Лукашенко отримав 80,1% голосів, Світлана Тихановська - 10,1% голосів. Проти всіх проголосували 4,59% виборців, за Андрія Дмитрієва — 1,2%, за Ганну Конопацьку — 1,67%, за Сергія Череченя — 1,14%.

Повідомляється, що участь у голосуванні взяли 5 818 96 виборців.

Як повідомляє Tut.by, скарги щодо виборів подавали усі кандидати, окрім Лукашенка. У ЦВК заявили, що скарги Дмитрієва, Конопацької та Тихановської відхилили, а скарга від Череченя ще не надійшла. Останній відправив подавати скаргу своїх довірених осіб, пояснивши це тим, що "вже відомі випадки, коли кандидат у президенти їде в ЦВК і потім звідти не виходить". Їх не впустили та сказали надіслати скаргу електронною поштою.

Нагадаємо, після чотирьох днів протесту у зв'язку з сумнівами щодо результатів виборів у Білорусі були затримані близько 7 тисяч осіб. Сьогодні вранці з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих. Люди після звільнення розповідають про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод.

Вранці 14 серпня працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили страйки, а також проводять мітинги і збори проти фальсифікації виборів і насильства силовиків.

ЄС сьогодні оприлюднив чергову заяву з вимогою до влади Білорусі припинити насильство проти учасників акцій протесту і звільнити всіх затриманих, які ще перебувають під арештом.

По обіді міністри закордонних справ ЄС зберуться на позачергову зустріч, на якій обговорюватимуть запровадження санкцій проти посадовців, причетних до порушення прав людини у Білорусі.

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