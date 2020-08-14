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Поки в Білорусі протести, необачно говорити про візит Зеленського - МЗС

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:32

Глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив можливість візиту президента Зеленського до Білорусі, який був попередньо запланований на жовтень.

Про це він розповів в ефірі UA:Українське радіо, повідомляє "Європейська правда". 

"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи", - сказав Кулеба.

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За словами міністра, зараз головна задача – з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством. 

"Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є беззаперечним. У нас є своя історія. У кожній країні є своя специфіка, і для нас очевидно, що потрібно починати розмовляти й шукати вихід з тієї ситуації, яка зараз склалася в Білорусі", - зазначив Кулеба. 

Раніше повідомлялося, що візит попередньо запланований на жовтень цього року. Зеленський і Лукашенко повинні були взяти участь у третьому Форумі регіонів України та Білорусі у білоруському місті Гродно. 

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