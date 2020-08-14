Поки в Білорусі протести, необачно говорити про візит Зеленського - МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив можливість візиту президента Зеленського до Білорусі, який був попередньо запланований на жовтень.

Про це він розповів в ефірі UA:Українське радіо, повідомляє "Європейська правда".

"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи", - сказав Кулеба.

За словами міністра, зараз головна задача – з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством.

"Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є беззаперечним. У нас є своя історія. У кожній країні є своя специфіка, і для нас очевидно, що потрібно починати розмовляти й шукати вихід з тієї ситуації, яка зараз склалася в Білорусі", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що візит попередньо запланований на жовтень цього року. Зеленський і Лукашенко повинні були взяти участь у третьому Форумі регіонів України та Білорусі у білоруському місті Гродно.