Поки в Білорусі протести, необачно говорити про візит Зеленського - МЗС
Глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив можливість візиту президента Зеленського до Білорусі, який був попередньо запланований на жовтень.
Про це він розповів в ефірі UA:Українське радіо, повідомляє "Європейська правда".
"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи", - сказав Кулеба.
За словами міністра, зараз головна задача – з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством.
"Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є беззаперечним. У нас є своя історія. У кожній країні є своя специфіка, і для нас очевидно, що потрібно починати розмовляти й шукати вихід з тієї ситуації, яка зараз склалася в Білорусі", - зазначив Кулеба.
Раніше повідомлялося, що візит попередньо запланований на жовтень цього року. Зеленський і Лукашенко повинні були взяти участь у третьому Форумі регіонів України та Білорусі у білоруському місті Гродно.