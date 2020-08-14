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Пока в Беларуси протесты, говорить о визите Зеленского опрометчиво - МИД

Пятница, 14 августа 2020, 15:32

Глава МИД Дмитрий Кулеба оценил возможность визита президента Зеленского в Беларусь, который был предварительно запланирован на октябрь.

Об этом он рассказал в эфире UA:Українське радіо, сообщает "Европейская правда".

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы", - сказал Кулеба.

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По словам министра, сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и обществом.

"Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным. У нас есть своя история. В каждой стране есть своя специфика, и для нас очевидно, что нужно начинать разговаривать и искать выход из той ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что визит предварительно запланирован на октябрь этого года. Зеленский и Лукашенко должны были принять участие в третьем Форуме регионов Украины и Беларуси в белорусском городе Гродно.

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