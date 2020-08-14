Туреччина може розірвати дипвідносини з ОАЕ через угоду з Ізраїлем - Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина розглядає можливість припинення дипломатичних відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами та відкликання свого посла в зв'язку з угодою ОАЕ про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Турецьке міністерство закордонних справ заявило, що історія ніколи не пробачить ОАЕ "лицемірної поведінки" при укладенні угоди, яка змінює порядок близькосхідної політики.

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За угодою, укладеною за посередництва США, Ізраїль погодився призупинити заплановану анексію територій на окупованому Західному березі. Палестинські лідери засудили угоду між ОАЕ та Ізраїлем як "удар в спину".

"Дії проти Палестини - це не той крок, який можна терпіти. Зараз Палестина або закриває, або відкликає своє посольство. Те ж саме актуально і для нас зараз", - сказав Ердоган, додавши, що віддав розпорядження своєму міністру закордонних справ.

"Я сказав йому, що ми також можемо зробити крок в напрямку припинення дипломатичних відносин з керівництвом в Абу-Дабі або відкликати нашого посла", - сказав він журналістам у п’ятницю.

Раніше Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що палестинці мали рацію, відхиливши угоду, в якій ОАЕ "зрадили їхню справу".

Туреччина має дипломатичні і торгові відносини з Ізраїлем, але вони були напруженими протягом багатьох років.

Угода робить ОАЕ третьою арабською країною, яка встановила повноцінні відносини з Ізраїлем після Єгипту в 1979 році і Йорданії в 1994 році.

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