Турция может разорвать дипотношения с ОАЭ из-за соглашения с Израилем – Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и отзыва посла в связи с соглашением ОАЭ о нормализации отношений с Израилем.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Турецкое министерство иностранных дел заявило, что история никогда не простит ОАЭ "лицемерного поведения" при заключении соглашения, меняющего порядок ближневосточной политики.

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По соглашению, заключенному при посредничестве США, Израиль согласился приостановить запланированную аннексию территорий на оккупированном Западном берегу. Палестинские лидеры осудили соглашение между ОАЭ и Израилем как "удар в спину".

"Действия против Палестины - это не тот шаг, который можно терпеть. Сейчас Палестина или закрывает, или отзывает свое посольство. То же самое актуально и для нас сейчас", - сказал Эрдоган, добавив, что отдал распоряжение своему министру иностранных дел.

"Я сказал ему, что мы можем сделать шаг в направлении прекращения дипломатических отношений с руководством в Абу-Даби или отозвать нашего посла", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее Министерство иностранных дел Турции заявило, что палестинцы были правы, отклонив соглашение, в котором ОАЭ "предали их дело".

Турция имеет дипломатические и торговые отношения с Израилем, но они были напряженными на протяжении многих лет.

Соглашение делает ОАЭ третьей арабской страной, которая установила полноценные отношения с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.

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