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У Мінську прощаються із загиблим протестувальником

Субота, 15 серпня 2020, 12:08

У Мінську кілька сотень людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на стрім білоруського бюро "Радіо Свобода". 

Люди почали приходити на перехрестя проспекту Пушкіна та вулиці Притицького в Мінську з самого ранку. Вони приносять білі та червоні квіти і прапори. 

Деякі стають на коліна після покладання квітів до символічного місця загибелі Тарайковського. 

О 12 годині відбулася хвилина мовчання. Опісля люди почали вигукувати "Живе Білорусь", "Йди геть" і "Трибунал". Повз проїжджають автомобілі та безупинно сигналять.

 

У той же час рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.

34-річного Александра Тарайковського, протестувальника, який загинув під час розгону демонстрації біля станції метро "Пушкінська" 10 серпня, буде поховано у Мінську 15 серпня.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, повідомив у п’ятницю 14 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

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