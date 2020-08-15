У Мінську прощаються із загиблим протестувальником

У Мінську кілька сотень людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на стрім білоруського бюро "Радіо Свобода".

Люди почали приходити на перехрестя проспекту Пушкіна та вулиці Притицького в Мінську з самого ранку. Вони приносять білі та червоні квіти і прапори.

Деякі стають на коліна після покладання квітів до символічного місця загибелі Тарайковського.

О 12 годині відбулася хвилина мовчання. Опісля люди почали вигукувати "Живе Білорусь", "Йди геть" і "Трибунал". Повз проїжджають автомобілі та безупинно сигналять.

У той же час рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.

34-річного Александра Тарайковського, протестувальника, який загинув під час розгону демонстрації біля станції метро "Пушкінська" 10 серпня, буде поховано у Мінську 15 серпня.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, повідомив у п’ятницю 14 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.