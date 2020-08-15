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В Минске прощаются с погибшим протестующим

Суббота, 15 августа 2020, 12:08

В Минске несколько сотен человек пришли к месту гибели протестующего Александра Тарайковского на общественное прощание с ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на стрим белорусского бюро "Радио Свобода".

Люди начали приходить на перекресток проспекта Пушкина и улицы Притицкого в Минске с самого утра. Они приносят белые и красные цветы и флаги.

Некоторые становятся на колени после возложения цветов к символическому места гибели Тарайковского.

В 12:00 состоялась минута молчания. После люди начали выкрикивать "Жыве Беларусь", "Уходи" и "Трибунал". Мимо проезжают автомобили и непрерывно сигналят.

 

В то же время родные прощаются с погибшим в ритуальной зале, куда они попросили не приходить демонстрантов, чтобы иметь возможность попрощаться лично.

34-летнего Александра Тарайковского, протестующего, который погиб во время разгона демонстрации возле станции метро "Пушкинская" 10 августа, похоронят в Минске 15 августа.

Напомним, государства Европейского союза согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси, сообщил в пятницу 14 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения в отношении Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

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