Євросоюз привітав угоду між Ізраїлем і ОАЕ, укладену за підтримки США

ЄС привітав оголошення про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами - цю угоду називають успіхом політики американського президента Трампа.

Про це йдеться у декларації глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля від імені всіх членів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС вітає оголошення про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами та визнає конструктивну роль США у цьому контексті", - сказано в заяві.

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати є важливими партнерами Європейського Союзу, підкреслив Боррель. Тому нормалізація їх двосторонніх відносин піде на користь обом країнам і стане фундаментальним кроком для стабілізації регіону в цілому.

"Ми як і раніше прихильні всеосяжному і міцному миру для всього регіону і готові працювати в цьому напрямку разом з нашими регіональними та міжнародними партнерами", - зазначив Боррель.

Він також назвав позитивним кроком зобов'язання Ізраїлю призупинити плани односторонньої анексії районів окупованої палестинської території.

Укладена угода робить ОАЕ третьою арабською країною, яка встановила повноцінні відносини з Ізраїлем після Єгипту в 1979 році і Йорданії в 1994 році. Читайте детальніше про угоду: Історична перемога Трампа: як США вдалося помирити Ізраїль та Емірати.

Разом з тим, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина розглядає можливість припинення дипломатичних відносин з ОАЕ через угоду з Ізраїлем.