Евросоюз приветствовал соглашение между Израилем и ОАЭ, заключенное при поддержке США

ЕС приветствовал объявление о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами - это соглашение называют успехом политики американского президента Трампа.

Об этом говорится в декларации главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля от имени всех членов ЕС, сообщает "Европейская правда".

"ЕС приветствует объявление о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и признает конструктивную роль США в этом контексте", - говорится в заявлении.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты являются важными партнерами Европейского Союза, подчеркнул Боррель. Поэтому нормализация их двусторонних отношений пойдет на пользу обеим странам и станет фундаментальным шагом для стабилизации региона в целом.

"Мы по-прежнему привержены всеобъемлющему и прочному миру для всего региона и готовы работать в этом направлении вместе с нашими региональными и международными партнерами", - отметил Боррель.

Он также назвал положительным шагом обязательство Израиля приостановить планы односторонней аннексии районов оккупированной палестинской территории.

Заключенное соглашение делает ОАЭ третьей арабской страной, которая установила полноценные отношения с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году. Читайте подробнее о соглашении: Историческая победа Трампа: как США удалось помирить Израиль и Эмираты.

Вместе с тем, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с ОАЭ из-за соглашения с Израилем.