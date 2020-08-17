Евросоюз отреагировал на самые массовые протесты в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

Об этом Боррель заявил в воскресенье поздно вечером, комментируя массовые акции протеста в Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель в своем Twitter.

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Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, организовал митинг в свою поддержку, и в речи, среди прочего, отметил, что Литва, Латвия, Польша и Украина якобы "предписывают нам (Беларуси) провести новые выборы".

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