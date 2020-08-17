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Тихановська готується оголосити себе президентом Білорусі - ЗМІ

Понеділок, 17 серпня 2020, 08:21

Світлана, головна опонентка Лукашенка, готує заяву про оголошення своєї перемоги на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Тихановська наразі перебуває у Литві. Її наміри підтвердили у штабі.

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"Відповідна заява зараз готується", - повідомила виданню представниця штабу Тихановської Анна Красуліна. 

"Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає перемогу Тихановської", - сказала вона. 

За офіційними даними ЦВК Білорусі, на виборах 9 серпня Тихановська набрала 10,1% голосів виборців. Александр Лукашенко здобув 80,1% голосів.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій. 

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

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