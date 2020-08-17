Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Италия закрыла дискотеки и ввела ночной масочный режим

Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек

У Зеленского пожурили Лукашенко за заявление, что Украина "наказывает Беларуси" провести новые выборы






Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - СМИ

Понедельник, 17 августа 2020, 08:21

Светлана Тихановская, главная оппонентка Лукашенко, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Тихановская сейчас находится в Литве. Ее намерения подтвердили в штабе.

Читайте также
Евросоюз отреагировал на самые массовые протесты в Беларуси

"Соответствующее заявление сейчас готовится", - сообщила изданию представитель штаба Тихановской Анна Красулин.

"Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала она.

По официальным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua