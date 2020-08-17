Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - СМИ
Светлана Тихановская, главная оппонентка Лукашенко, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.
Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".
Тихановская сейчас находится в Литве. Ее намерения подтвердили в штабе.
"Соответствующее заявление сейчас готовится", - сообщила изданию представитель штаба Тихановской Анна Красулин.
"Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала она.
По официальным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.
Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.
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