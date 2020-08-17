Тихановська заявила, що готова стати національним лідером

Опонентка Александра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до білорусів, заявивши, що готова стати національним лідером.

Її відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі "Страна для жизни", повідомляє "Європейська правда".

"Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період в ролі національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів.

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Реальних, чесних і прозорих виборів, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", - заявила Тихановська.

Вона додала, що найважливішою є незалежність Білорусі, "яка не може бути втрачена ні за яких обставин".

Раніше польське видання Rzeczpospolita повідомило, що Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, готує заяву про оголошення своєї перемоги на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій.

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

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