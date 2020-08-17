Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам, заявив, что готова стать национальным лидером.

Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канала "Страна для жизни", сообщает "Европейская правда".

"Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период в роли национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

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Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - заявила Тихановская.

Она добавила, что самое важное – это независимость Беларуси, "которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах".

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Тихановская, которая сейчас находится в Литве, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

В Беларуси неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 тысяч до 200 тысяч человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

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