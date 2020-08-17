Мер одного з найвідоміших курортних міст Туреччини заразився коронавірусом

Мер турецького курортного міста Анталья Мухіттін Беджек заразився коронавірусом.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мій сьогоднішній тест на коронавірус виявився позитивним. Я в порядку і в доброму настрої. Зараз я ізольований у лікарні для контролю" - написав мер.

Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle... — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020

При цьому він закликав громадян дотримуватися правил гігієни, соціальної дистанції і носити захисні маски.

Як повідомлялося, Туреччина відклала на три тижні відкриття шкіл через зростання кількості випадків коронавірусу.

На початку серпня Туреччина посилила забезпечення дотримання коронавірусних правил після того, як кількість нових випадків коронавірусу перевищила 1000 вперше за три тижні. Уряд назвав це серйозним зростанням під час курортного сезону.

У червні уряд Туреччини послабив карантин і з тих пір активно закликає країни дозволити туристам відвідувати турецькі курорти.