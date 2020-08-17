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Мэр одного из известных курортных городов Турции заразился коронавирусом

Понедельник, 17 августа 2020, 09:22

Мэр турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек заразился коронавирусом.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мой сегодняшний тест на коронавирус оказался положительным. Я в порядке и в хорошем настроении. Сейчас я изолирован в больнице для контроля", - написал мэр.

При этом он призвал граждан соблюдать правила гигиены, социальной дистанции и носить защитные маски.

Как сообщалось, Турция отложила на три недели открытие школ из-за роста количества случаев коронавируса.

В начале августа Турция усилила обеспечение соблюдения коронавирусных правил после того, как количество новых случаев коронавируса превысило 1000 впервые за три недели. Правительство назвал это серьезным ростом во время курортного сезона.

В июне правительство Турции ослабило карантин и с тех пор активно призывает другие страны разрешить туристам посещать турецкие курорты.

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