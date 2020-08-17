Мэр одного из известных курортных городов Турции заразился коронавирусом

Мэр турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек заразился коронавирусом.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мой сегодняшний тест на коронавирус оказался положительным. Я в порядке и в хорошем настроении. Сейчас я изолирован в больнице для контроля", - написал мэр.

Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle... — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020

При этом он призвал граждан соблюдать правила гигиены, социальной дистанции и носить защитные маски.

Как сообщалось, Турция отложила на три недели открытие школ из-за роста количества случаев коронавируса.

В начале августа Турция усилила обеспечение соблюдения коронавирусных правил после того, как количество новых случаев коронавируса превысило 1000 впервые за три недели. Правительство назвал это серьезным ростом во время курортного сезона.

В июне правительство Турции ослабило карантин и с тех пор активно призывает другие страны разрешить туристам посещать турецкие курорты.