Уряд Литви планує дозволити в'їзд з усіх країн ЄС

Уряд Литви планує дозволити в'їзд іноземцям з усіх країн ЄС - навіть з тих, де ситуація з коронавірусом досить складна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Це питання 17 серпня обговорять на позачерговому засіданні уряду.

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Відповідно до чинного порядку, зараз в Литву не можуть приїжджати жителі тих країн, де рівень захворювання становить 25 і більше випадків на 100 тисяч жителів за останні 14 днів.

"Якщо нікого не будемо пускати, то скоро до нас ніхто не зможе приїхати", - сказав в минулу середу прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

Зараз в Литві ізолюватися на два тижні повинні приїжджі з країн, де рівень захворювання становить 16 осіб на 100 тисяч жителів.

Новий порядок пошириться і на невеликі країни Європи - Андорру, Монако, Сан-Марино і Ватикан.

Зараз без обмежень в Литву можуть приїжджати іноземці з Великої Британії, Словенії, Ліхтенштейну, Данії, Німеччини, Ірландії, Словаччини, Італії, Греції, Норвегії, Латвії, Естонії, Фінляндії та Угорщини.

Ізолюватися повинні приїжджі зі Швейцарії, Франції, Польщі, Хорватії, Австрії та Кіпру.

З Люксембургу, Румунії, Іспанії, Бельгії, Болгарії, Мальти, Швеції, Чехії, Нідерландів, Португалії та Ісландії іноземці в Литву приїхати не можуть.