Правительство Литвы планирует разрешить въезд из всех стран ЕС

Правительство Литвы планирует разрешить въезд иностранцам из всех стран ЕС - даже из тех, где ситуация с коронавирусом достаточно сложная.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Этот вопрос 17 августа обсудят на внеочередном заседании правительства.

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Согласно действующему порядку, сейчас в Литву не могут приезжать жители тех стран, где уровень заболеваемости составляет 25 и более случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

"Если никого не будем пускать, то скоро к нам никто не сможет приехать", - сказал в минувшую среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Сейчас в Литве изолироваться на две недели должны приезжие из стран, где уровень заболеваемости составляет 16 человек на 100 000 жителей.

Новый порядок распространится и на небольшие страны Европы - Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Сейчас без ограничений в Литву могут приезжать иностранцы из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Изолироваться должны приезжие из Швейцарии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии и Кипра.

Из Люксембурга, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Чехии, Нидерландов, Португалии и Исландии иностранцы в Литву приехать не могут.