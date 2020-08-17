У Греції стався помірний землетрус 

У понеділок землетрус магнітудою 5,2 сколихнув деякі райони південної Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке виданням Ekathimerini.

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Поштовхи відчувалися також в Афінах, але про руйнування чи травмованих інформація не надходила.

Афінський геодинамічний інститут повідомив, що епіцентр підводного землетрусу розташувався на глибині 90 км, за 53 км на південний схід від острова Гідра і на схід від Пелопоннесу. Він стався о 10:27 ранку за місцевим часом.

Греція розташована у сейсмічно високоактивному регіоні. Переважна більшість землетрусів не завдає країні сильної шкоди.

Нагадаємо, в середині липня Єврокомісія погодила пакет допомоги для Албанії у розмірі 100 млн євро для подолання наслідків землетрусу, який стався у листопаді 2019 року.